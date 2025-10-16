O dono de uma área rural foi autuado por desmatar quase 100 hectares de uma área de Reserva Legal em Palmeiras, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), ele foi multado em R$ 500 mil por crime ambiental.\nA operação Protetor dos Biomas ocorreu nesta quarta-feira (15), após uma análise de imagens de satélite identificar um desmatamento recente na área. No local, os agentes confirmaram 99,03 hectares de mata destruídos, sem autorização.\nConforme a PM, foi feito um auto de infração ambiental e a área foi embargada. O proprietário da área mora na cidade de São Paulo (SP) e, por isso, não assinou os termos no momento da operação.\nO nome dele não foi divulgado, e o JTo não conseguiu contato com sua defesa.\nPrefeitura de Palmas deve economizar R$ 20 milhões ao ano após extinção de secretarias