O dono de uma lanchonete foi preso suspeito de matar um amigo a tiros na Vila Finsocial, na região noroeste de Goiânia. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por um desentendimento envolvendo a ex-namorada do suspeito.
O g1 não consegiu encontrar a defesa do suspeito até a última atualização dessa reportagem.
Em um vídeo gravado pela polícia, o suspeito Danilo Fernandes de Souza afirmou que conhecia a vítima e disse que cometeu o crime após descobrir que o amigo estaria se relacionando com sua ex-companheira. "Eu perguntei se estava rolando alguma coisa entre eles. Eles disseram que não. Depois descobri que estavam juntos", afirmou.
Ao ser questionado sobre o motivo do crime, ele respondeu:
Não foi por motivo de ciúmes não. Foi por motivo de covardia mesmo," disse.