Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos (Divulgação/PCTO)\nA investigação da Polícia Civil do Tocantins aponta que o dono de um carro de luxo, Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, suspeito de matar o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, em um shopping de Palmas, contou com ajuda para fugir após o crime. A informação faz parte da Operação Vigilante, que resultou na prisão do investigado.\nO Waldecir permaneceu foragido por meses após o homicídio registrado em 2025, em uma galeria no centro da capital. A prisão ocorreu na casa da sogra, conforme divulgado anteriormente.\nDe acordo com a polícia, o apoio recebido após o crime integra a linha de apuração que busca esclarecer como o investigado conseguiu deixar a cidade e evitar a captura por tanto tempo. A corporação não detalha, até o momento, quem teria participado da fuga.