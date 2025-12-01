-Vídeo mostra momento em que vigilante é baleado por dono de carro de luxo (1.3343976)\nO dono de carro de luxo, Waldecir José de Lima Júnior, suspeito de matar o vigia de um shopping na região sul de Palmas, tem prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele está foragido e é apontado como autor do assassinato a tiros do vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos.\nO crime aconteceu na noite deste sábado (29) de novembro, dentro de um shopping localizado na quadra 203 Sul da capital. A decisão é da 1ª Vara Criminal de Palmas.\nO advogado Zenil Drumond, que faz a defesa do motorista foragido, informou que Waldecir pretende se entregar, mas teme pela segurança. "Neste momento ele não se sente seguro para se apresentar, devido a grande repercussão, ao grande clamor social e que no momento adequado ele será apresentado", disse em entrevista à TV Anhanguera.