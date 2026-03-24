-Vídeo de prisão de atirador (1.3389799)\nWaldecir José de Lima, de 40 anos, investigado por assassinar a tiro o vigia Dhemis Augusto Santos, foi encontrado pela Polícia Civil tentando se esconder embaixo da cama do filho de 12 anos, na casa da sogra, em Palmas. Ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça e estava foragido há quase quatro meses.\nTivemos conhecimento de que ele [Waldecir José] estava aqui em Palmas há alguns dias. Então o localizamos em uma residência na região sul. No primeiro momento, tentaram frustrar a operação policial, mas já tínhamos certeza de que ele estava no imóvel e acabamos localizando-o debaixo da cama do filho de 12 anos, onde estava escondido”, afirmou o delegado Israel Andrade, responsável pelas investigações, em entrevista à TV Anhanguera.\nImagens gravadas durante o cumprimento de mandado mostram o momento em que os policiais entram na residência e encontram Waldecir José debaixo da cama. Ele deve passar por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (24).