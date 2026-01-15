-VÍDEO: Dono de Boieng de 35 toneladas estacionado em fazenda já sofreu acidente de avião (1.3361963)\nO médico e piloto Benjamim Neto, relembrou nas redes sociais quando caiu de avião com seu pai, o odontólogo Ailton Martins de Oliveira, dono do Boieng de 35 toneladas estacionado em uma fazenda em Urutaí, região sudoeste de Goiás (veja o vídeo acima). Segundo ele, os dois voavam em um ultraleve V5 pilotado pelo pai quando o acidente aconteceu.\nFui arremessado para fora", contou sobre a queda com a aeronave.\nPai e filho viralizaram nas redes com a história da compra de um Boieng de 35 metros, comprado na internet por Ailton, que fica aberto à visitação na fazenda família. A queda do V5 aconteceu quando Benjamim tinha cerca de seis anos.\nMédico relembra acidente de avião com o pai, dono de avião estacionado em fazenda de Goiás (Reprodução/Instagram de Dr. Benjamim Neto)