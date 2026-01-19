Polícia Militar do Tocantins (Polícia Militar/Divulgação )\nO proprietário de um bar, identificado como Iramar Marcelino da Cruz, de 66 anos, morreu após sofrer vários golpes de faca dentro do próprio estabelecimento no setor Jardim Aureny III, na região sul de Palmas, conforme apurou o JTo com fontes extraoficiais. O crime aconteceu na noite de domingo (18).\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Dono de bar é assassinado a facadas na região sul de Palmas\nDe acordo com a Polícia Militar, um homem de 31 anos entrou no bar e atacou a vítima com uma faca. Testemunhas relataram que o suspeito se aproximou e disse a frase “Cheguei, Baiano” antes de iniciar a agressão.\nSuspeito de matar servidor da prefeitura em festa de confraternização é preso\nImagens mostram destruição do ônibus do Águia de Marabá após acidente no Tocantins