O dono de um açougue em Goiânia, que viralizou após enviar pelancas e sebo para um cliente que fez um Pix falso para ele, contou que desconfiou do golpe devido a um erro de português do golpista. Richard William, de 33 anos, contou à TV Anhanguera que o erro estava no suposto comprovante do pagamento.\n"Quando eu peguei o comprovante já deu para ver que era falso, porque no comprovante ele editou em PDF e lá ele escreveu o nome 'frigorífio'", explicou.\nO caso aconteceu no Setor Jardim América na última quarta-feira (18). Ainda de acordo com Richard, o golpista também não incluiu o endereço onde a entrega deveria ser realizada, tentando apenas convencer o açougue a repassar a encomenda para um motorista por aplicativo.\nAo g1, o proprietário do açougue, Richard William, de 33 anos, contou que esse tipo de golpe é comum no estabelecimento, principalmente em pedidos feitos por entrega.