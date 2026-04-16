Raphael Sousa Oliveira é suspeito em investigação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)\nO influencer Raphael Sousa Oliveira, criador da página "Choquei", foi mantido preso pela Justiça após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (16), na sede da Polícia Federal, em Goiânia. Raphael é suspeito de receber altos valores do MC Ryan SP para fazer conteúdos favoráveis ao artista, atuando como "operador de mídia", segundo a PF. Grupo é investigado por movimentação bilionária.\nEm nota, a defesa do proprietário da página Choquei afirmou que ele atua legalmente no mercado digital, com renda proveniente de contratos de publicidade, e negou qualquer envolvimento ou conhecimento sobre eventuais irregularidades investigadas. Segundo o advogado, o cliente apenas publica conteúdos enviados por equipes responsáveis pelas campanhas e não participa de estruturas ilícitas (veja a nota completa no final).