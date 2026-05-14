Raphael Sousa Oliveira é suspeito em investigação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)\nO influenciador e dono da Choquei, Raphael Sousa Oliveira saiu da prisão na tarde desta quinta-feira (14), de acordo com a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP). Conforme a defesa, a Justiça revogou a prisão preventiva ao reconhecer a inexistência de elementos suficientes para justificar a manutenção da medida. Raphael é investigado por envolvimento em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, junto com os cantores MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, além de mais de 30 suspeitos.\nEm nota, o advogado do influenciador, Pedro Paulo de Medeiros afirmou que a investigação não atribui ao seu cliente o papel de liderança, coordenação ou gestão financeira de organização criminosa, nem demonstra participação direta nos crimes apontados. Acrescentou que também ele não apresenta risco de dificultar a investigação, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.