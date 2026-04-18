Dono da "Choquei" deixa sede da PF em Goiânia e é levado para prisão provisória; investigação mira movimentações bilionárias e transações financeiras ilegais (Reprodução/Instagram)\nO influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página "Choquei", foi transferido da sede da Polícia Federal, em Goiânia, para a Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, na tarde desta sexta-feira (17), segundo o advogado Pedro Paulo de Medeiros. Raphael é suspeito de receber altos valores do MC Ryan SP para fazer conteúdos favoráveis ao artista, atuando como “operador de mídia”, segundo a PF.\nO dono da página de fofocas "Choquei" foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (15) durante a Operação Narco Fluxo. A prisão ocorreu em um condomínio de luxo em Goiânia. A investigação da PF mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que utilizava criptoativos e transações financeiras ilegais.