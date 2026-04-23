Raphael Sousa Oliveira é suspeito em investigação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)\nO influenciador e dono da Choquei, Raphael Sousa Oliveira, deve permanecer preso após nova decisão da Justiça Federal, que aceitou o pedido de prisão preventiva da Polícia Federal, nesta quinta-feira (23). Horas antes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia mandado soltá-lo. Ao POPULAR, o Tribunal Regional Federal da 3º Região confirmou que devem ser detidos também os cantores MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, além de mais de 30 outros investigados por envolvimento em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.\nA defesa de Raphael informou que vai recorrer a instâncias superiores para contestar a decisão que manteve sua prisão preventiva, alegando falta de fundamentação individualizada e ausência de elementos concretos que justifiquem a medida. Segundo o advogado Pedro Paulo de Medeiros, o juiz não mencionou o investigado diretamente na decisão e repetiu falhas já apontadas anteriormente, o que, na visão da defesa, viola a exigência legal de motivação para restrições de liberdade (veja a nota completa no final).