Dona Ruth elogia tratamento de noiva de Murilo Huff com o neto Léo (Reprodução/ Instagram de Dona Ruth)\nRuth Moreira Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, elogiou o tratamento da noiva de Murilo Huff com o neto Léo. Em uma publicação nas redes sociais que falava sobre um momento da influenciadora Gabriela Versiani com o pequeno, a avó deu sua opinião.\n"Ela sempre foi muito carinhosa com o Léo, sempre tratou ele com muito amor e nunca quis o lugar de ninguém. Que eles sejam muito felizes", escreveu Dona Ruth.\nO comentário foi feito pela avó nesta quinta-feira (15). A publicação em questão falava sobre uma foto postada pela noiva de Murilo, pai de Léo. Nela, a influenciadora diz que o menino pediu que ela dormisse com ele em um "cochilo da tarde".\n“E assim a gente atrasa tudo pra fazer uma ‘quiança’ cochilar pra aguentar o cine com os migos kkkkk”, escreveu. Nos comentários, a fala de Dona Ruth teve destaque, mas muitas pessoas também elogiaram a atitude.