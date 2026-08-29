Uma dona de lanchonete identificada como Dayane Alves dos Santos levou um tiro de um cliente que pediu um sanduíche que não veio com alface e tomate. O caso aconteceu em Anápolis, na região central de Goiás. A morte da vítima foi confirmada pela Polícia Civil (PC).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nDayane Alves dos Santos estava internada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), passou por uma cirurgia nesta sexta-feira (28), mas não resistiu. O óbito da Daiane foi confirmado à repórter Bárbara Santos, do g1 Goiás. Ao POPULAR, a morte foi confirmada pelo delegado Wilisses Delta.\nConforme informado por Delta, na data do ocorrido, em 22 de agosto, uma testemunha que também trabalha na sanduicheria presenciou todo o fato e relatou que Dayane fez o sanduíche conforme o pedido, mas o homem reclamou que não tinha alface e tomate, o que gerou uma discussão entre os dois.