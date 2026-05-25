Eliana da Silva Conceição Oliveira, de 42 anos, dona do bar que foi atingido por um caminhão desgovernado em Anápolis, na região central de Goiás, deu a vida para salvar o bebê de 4 meses da melhor amiga, Bruna Santana de Almeida, de 36 anos, de acordo com familiares da empresária. Bruna e outras duas pessoas também morreram vítimas do acidente.\nO g1 não conseguiu contato com a defesa do motorista.\nO acidente aconteceu na quinta-feira (21), no bairro Copacabana. Ao g1, Adélia Jesus, tia de Eliana, contou que as amigas se conheciam há cerca de 12 anos. Ainda de acordo com ela, Bruna era solteira e tinha cinco filhos, incluindo a criança que foi salva pela empresária.\nJosé Vaz da Silva, de 84 anos, era pai de Adélia e tio-avô de Eliana. Ele também morreu no acidente. Segundo Adélia, as amigas cuidavam juntas do idoso, que era conhecido como Vovô Zé.