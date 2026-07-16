Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram assassinados a tiros no fim da tarde desta quarta-feira (15) no setor Jardim Aureny III, região sul de Palmas. O crime ocorreu em um estabelecimento comercial na Avenida Araguaia, no momento em que as vítimas lavavam uma motocicleta. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.\nDe acordo com informações da Polícia Militar, dois homens em uma moto chegaram ao local e efetuaram os disparos. Testemunhas relataram que a dupla vestia roupas pretas e que o passageiro sacou um revólver, disparando entre cinco e seis vezes contra os jovens.\nUma das vítimas morreu ainda no local do crime. A segunda vítima chegou a receber atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.