Dois homens foram presos suspeitos de uma tentativa de homicídio na praia de Luzimangues, distrito de Porto Nacional. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa que estava no local foi atingida de raspão por um disparo de arma de fogo e ficou com ferimento na mão. A vítima recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento do Distrito.
O caso aconteceu na noite de sábado (27). Os suspeitos foram presos minutos após fugirem da barraca na praia, conforme a PM. Os nomes dos homens não foram divulgados e por isso o g1 não conseguiu contato com as defesas deles.
Conforme a polícia, a equipe de militares recebeu informações do veículo usado pelos suspeitos e fez um cerco para tentar evitar a fuga. O veículo foi parado em frente à Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas, logo após atravessar a ponte que liga Palmas ao distrito.