Dois suspeitos morreram após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (23), em Miranorte, na região central do estado. De acordo com a PM, a equipe foi até uma casa no setor Aeroporto após denúncias de que os homens estariam exibindo armas em redes sociais e utilizando entorpecentes no local.\nSegundo o relato policial, os militares da 6ª Companhia Independente (6ª CIPM) avistaram dois indivíduos armados na área externa da residência. Ao notar a presença da polícia, a dupla teria corrido para o interior do imóvel e efetuado disparos contra as equipes.\nA PM informou que os militares revidaram e os suspeitos acabaram atingidos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro, mas as mortes foram confirmadas ainda no endereço.