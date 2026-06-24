Uma das vítimas udentificada como Ricardo Pinheiro, tinha antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo (PMTO/ Divulgação)\nDois homens morreram após tentarem fugir de uma abordagem policial e baterem a motocicleta em um poste, em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, eles não obedeceram à ordem de parada.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocanitns: Homens morrem em acidente após fugirem da polícia em Araguaína\nO caso foi registrado na noite de terça-feira (23). Uma das vítimas foi identificada como Ricardo Pinheiro Espíndola, de 28 anos. Conforme a PM, ele tinha antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo.\nNo momento do acidente, Ricardo usava tornozeleira eletrônica coberta com papel-alumínio, material que pode ser utilizado para tentar bloquear o sinal de rastreamento. O segundo homem não foi identificado até a última atualização desta reportagem.