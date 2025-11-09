Dois passageiros do ônibus que tombou na BR-230, na região norte do estado, continuam internados no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG). Eles foram levados para a unidade junto com outras 18 pessoas que precisaram de atendimento após o acidente.\nO veículo tombou na madrugada de sábado (8), por volta das 3h50, entre Axixá do Tocantins e São Bento. O veículo fazia a linha Teresina (PI) e Sinop (MT).\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que 20 passageiros foram acolhidos no hospital. Dois permanecem hospitalizados e os demais receberam alta médica. O estado de saúde dos pacientes não foi informado.\nNo dia do acidente, a Polícia Militar (PM) informou que a suspeita é de que o motorista teria perdido o controle do ônibus por excesso de velocidade ao tentar fazer uma curva. As causas do acidente ainda serão investigadas.