O documentário tocantinense Da Aldeia à Universidade foi indicado ao Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2026, considerada a principal premiação do audiovisual nacional. Esta é a primeira vez que uma produção do Tocantins concorre na disputa. A indicação foi anunciada pela Academia Brasileira de Cinema.\nVeja a reportagem no Bom dia Tocantins: Filme tocantinense é indicado ao Prêmio Grande Otelo em disputa nacional\nViabilizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), e com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o filme retrata a trajetória de estudantes indígenas que deixam suas aldeias em busca de acesso ao ensino superior.\nOs filmes concorrentes à premiação estão disponíveis gratuitamente ao público no site Porta Curtas, uma plataforma da Academia Brasileira de Cinema. No portal, também é possível votar no filme de sua escolha para a competição.