Foragido há três meses, Waldecir José da Lima Júnior, de 40 anos, foi preso (Matheus Dias/ TV Anhanguera)\nForagido por três meses, o suspeito de matar o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (23). Waldecir José da Lima Júnior, de 40 anos, era procurado desde o crime, ocorrido em 29 de novembro de 2025, em um shopping localizado na quadra 203 Sul, em Palmas.\nDhemis trabalhava como vigia no local. Segundo a polícia, o suspeito havia estacionado seu carro de luxo em local irregular, derrubando uma baliza sinalizadora. Ao ser alertado pela vítima sobre a infração, Waldecir sacou uma arma e atirou contra o trabalhador. O momento do crime foi registrado por câmeras de monitoramento.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Suspeito de matar vigia é preso após ficar mais de três meses foragido