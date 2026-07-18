O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou, nesta sexta-feira (17), que a ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, em Pedro Afonso (TO), precisará ser totalmente reconstruída. A decisão foi tomada após a conclusão de um relatório técnico que identificou problemas estruturais graves e irreversíveis na travessia, que atualmente permanece com o tráfego totalmente restrito.\nTestes de carga e "biópsia" do concreto\nPara fundamentar a decisão, o DNIT realizou duas etapas de investigação. Entre os dias 8 e 10 de julho, a ponte foi submetida a uma prova de carga, na qual caminhões que somavam 360 toneladas foram posicionados sobre o vão central.\nSensores monitoraram a reação da estrutura e revelaram um comportamento atípico: ao retirar o peso, a ponte não retornou totalmente à sua posição original, apresentando uma deformação permanente nas fundações e pilares.