O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirmou a reconstrução da ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, entre Pedro Afonso e Tupirama. A estrutura será substituída após investigações técnicas apontarem falhas graves na fundação. O tráfego no trecho segue totalmente interditado.\nA ponte, localizada no km 163, foi interditada preventivamente em 21 de maio de 2026, após vistorias identificarem problemas estruturais. Entre 8 e 10 de julho, foi realizado um teste de peso. Segundo o Dnit, a análise identificou reações químicas internas que levaram à decisão pela reconstrução completa da travessia.\nA nova ponte seguirá os critérios do Programa de Reabilitação de Obras de Arte Especiais (Proarte). Os detalhes técnicos, o valor do investimento e o prazo para execução ainda serão definidos após a elaboração e consolidação do projeto.