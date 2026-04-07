Vítima morava em Palmeirópolis e tem a morte investigada após o corpo ser localizado em um rio (Reprodução/Arquivo da família de Deise Carmem)\nAs duas filhas da servidora pública e empresária Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, foram indiciadas pela Polícia Civil suspeitas de planejar uma emboscada e matar a própria mãe em Peixe, no sul do estado. O marido de Deise também foi indiciado. A investigação aponta que o crime foi motivado por brigas familiares relacionadas à administração do patrimônio da vítima.\nA servidora desapareceu logo após o Natal de 2025 e teve o corpo encontrado no dia 1º de janeiro de 2026, boiando no Rio Santa Tereza. O cadáver estava em estado avançado de decomposição e foi avistado por um morador da região, que acionou o Corpo de Bombeiros.\nDe acordo com o delegado João Paulo Sousa Ribeiro, responsável pela investigação, as filhas Déborah de Oliveira Ribeiro e Roberta de Oliveira Ribeiro viam a mãe como um “obstáculo” para acessar os bens da família.