-Complexo natural na disputa entre Goiás e Tocantins (1.3352891)\nOs estudos sobre a disputa entre Goiás e Tocantins por uma área da Chapada dos Veadeiros terão apoio técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Exército e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A decisão foi tomada após novas audiências de conciliação entre os estados, realizadas no Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE).\nA área em disputa tem 12,9 mil hectares e inclui o Complexo do Prata, considerado um dos principais atrativos turísticos da Chapada dos Veadeiros, na região do Quilombo Kalunga. O Incra informou que o apoio do instituto terá como foco a apuração técnica da população e dos limites territoriais em discussão, incluindo: