O disparo em massa de mensagens contendo um arquivo suspeito virou caso de polícia após trabalhadores e empresários suspeitarem de um golpe virtual. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a investigação para identificar a origem dos disparos está em andamento.
A Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) informou que na quinta-feira (2) registrou sete ocorrências relacionadas ao possível golpe. Em todos os casos, funcionários de empresas relataram ter recebido mensagens de supostos fornecedores ou clientes com arquivos em formato .zip.
Diante dos casos, a Polícia Civil alerta a população para não abrir arquivos com o formato suspeito.
Suspeita de golpe