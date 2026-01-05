Felipe da Cunha Sousa morreu na zona rural de Esperantina (Divulgação/Prefeitura de Esperantina)\nUm adolescente de 15 anos morreu baleado em chácara de Esperantina na véspera do aniversário. A vítima, identificada como Felipe da Cunha Sousa, estava em uma propriedade na zona rural do município.Ele morreu no domingo (4) e e completaria 16 anos nesta segunda-feira (5).\nO crime aconteceu no período da tarde de domingo, na Vila Tocantins, no norte do estado. O jovem recebeu socorro, mas morreu em decorrência dos ferimentos. Felipe, filho de um servidor da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu homenagens da prefeitura, que lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares.\nBebê nasce dentro de carro de aplicativo no caminho para hospital, em Luziânia\nMulher é assassinada a facadas dentro de casa no sul da capital; suspeito é preso horas depois