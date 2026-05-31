Um trabalhador da área de sonorização morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante a Exposição Agropecuária de Miranorte, na região central do Tocantins. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (31), nas proximidades do palco do evento, e segue sob investigação da Polícia Civil.\nGeovane da Silva Lima, de 38 anos, prestava serviços de sonorização durante a exposição agropecuária de Miranorte, segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A pasta também informou que a vítima trabalhava no evento no momento do crime.\nRelatos apresentados por policiais militares ao delegado plantonista apontam que os agentes acompanhavam uma discussão entre participantes da festa quando ouviram um disparo de arma de fogo. Instantes depois, localizaram Geovane com um ferimento na nuca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e constatou a morte ainda no parque de exposições.