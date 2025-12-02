-Vídeo mostra momento em que vigilante é baleado por dono de carro de luxo (1.3343976)\nO vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, foi assassinado a tiros enquanto trabalhava em um shopping de Palmas. O suspeito do crime é o motorista Waldecir José de Lima Júnior, que fugiu após atirar na vítima durante uma discussão.\nO advogado Zenil Drumond, que faz a defesa do motorista foragido, informou que Waldecir pretende se entregar, mas teme pela segurança. "Neste momento ele não se sente seguro para se apresentar, devido à grande repercussão, ao grande clamor social e que no momento adequado ele será apresentado", disse em entrevista à TV Anhanguera.\nO crime aconteceu no sábado (29), na quadra 203 Sul, em Palmas. Em nota divulgada nas redes sociais, o shopping Aldeia Mall informou que lamenta o assassinato e repudia qualquer forma de violência.