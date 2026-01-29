Uma briga por um lugar na fila de um restaurante comunitário no centro de Palmas levou a uma perseguição com disparos de arma de fogo nas ruas próximas da Praça dos Girassóis, área que concentra a sede dos Três Poderes e secretarias estaduais. A vítima escapou dos tiros e buscou abrigo em uma agência bancária enquanto a Polícia Civil apurava a ocorrência e reunia provas do caso.\nO caso aconteceu por volta das 11h50 do dia 21 de janeiro deste ano. A Polícia Civil concluiu o inquérito nesta quarta-feira (28) e encaminhou o procedimento ao Poder Judiciário, com indiciamento por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo.\nBriga motivou desentendimento\nA confusão começou em uma fila do Restaurante Comunitário da região norte da capital. A vítima repreendeu o homem identificado pelas iniciais G.P.F., de 42 anos, por tentar furar a fila e houve discussão entre os dois.