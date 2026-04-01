Ildemar Azevedo das Neves, de 20 anos, morreu após ser esfaqueado em um bar em Palmeirante, região centro-oeste do estado. Segundo informações da TV Anhanguera, o suspeito, outro jovem de 20 anos, foi preso.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Jovem morre após ser esfaqueado e suspeito é preso\nO crime foi registrado na madrugada desta terça-feira (31), em um bar na Avenida Tocantins, na cidade. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Ildelmar foi atingido por vários golpes de canivete, após uma briga com o suspeito.\nConforme a TV Anhanguera, a vítima e o suspeito tinham um desentendimento anterior e acabaram se encontrando. Ildelmar não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.\nPor meio de nota de pesar, a prefeitura lamentou a morte do jovem. "Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda força para enfrentar essa perda irreparável".