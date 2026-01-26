Suspeito do crime foi preso e segue à disposição da Justiça (Divulgação/PM)\nUm homem de 46 anos morreu esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (26), no Jardim Aureny IV, região sul de Palmas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Antonio Neto Cardoso Bandeira, sofreu lesões no corpo e chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral de Palmas (HGP).\nO nome do suspeito não consta nas informações divulgadas à imprensa e, por isso, o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa.\nSegundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que o crime teria acontecido após uma discussão em um estabelecimento comercial. No local, o agressor teria ameaçado a vítima. Em seguida, ele pegou uma faca no bar e golpeou Antonio várias vezes. Depois do ataque, ele fugiu em uma motocicleta.