A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (31) a conclusão de sete inquéritos que investigavam denúncias de violência contra frequentadores de uma instituição religiosa em Palmas. As investigações apontam um dirigente espiritual, de 38 anos, como responsável por 19 crimes, entre eles violência psicológica, ameaças, agressões, discriminação, perseguição e importunação sexual.\nSegundo a 3ª Delegacia de Polícia de Palmas, o suspeito utilizava a posição de liderança espiritual e a influência sobre os frequentadores para exercer controle psicológico e criar um ambiente de submissão. Os procedimentos reuniram depoimentos de vítimas e testemunhas, gravações de áudio, laudos técnicos e outros elementos.\nO Jornal do Tocantins não conseguiu confirmar o nome do suspeito nem identificar a defesa responsável por sua representação até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.