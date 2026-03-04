-Diretora chama TEA de modinha (1.3381778)\nA fala da diretora Carla Martins de Barros, da Escola Municipal de Tempo Integral Odair Lúcio, em Gurupi, no sul do estado, provocou forte repercussão e críticas nesta semana depois que um vídeo em que ela se referiu ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) como “transtorno da moda” passou a circular nas redes sociais (veja vídeo acima).\nO Jornal do Tocantins tenta contato com a diretora, mas não teve sucesso até a publicação desta reportagem. O espaço continua aberto para manifestação.\nNo vídeo, publicado no Instagram em contexto pessoal, Carla Martins diz que recebeu questionamentos sobre suposta agressividade de crianças com autismo e afirma que “limite todo ser humano precisa ter” e que “não sai de casa para apanhar”, ao comentar situações relatadas por ela fora da escola.