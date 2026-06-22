A diretora de um colégio estadual Tatiana Chagas dos Santos, de 51 anos, e a companheira dela, de 42 anos, foram encontradas mortas dentro de casa, em Anápolis, no centro de Goiás. Nas redes sociais, amigos, alunos e ex-alunos lamentaram a perda. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o resultado de perícias.\nOs corpos foram encontrados na madrugada deste domingo (21), em uma casa no Jardim América. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte das duas ainda no local.\nA Polícia Técnico-Científica e a Polícia Civil foram acionadas para a realização da perícia e dos demais procedimentos. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) manifestou pesar pela morte da gestora do Colégio Estadual Professor Heli Alves, que trabalhou na educação pública por 22 anos.