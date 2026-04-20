-Diretora chama TEA de modinha (1.3400653)\nA diretora da Escola Municipal de Tempo Integral Odair Lúcio, em Gurupi, Carla Martins de Barros, retornou ao cargo. A decisão foi divulgada na última sexta-feira (17), por meio do Diário Oficial do município, com base no entendimento de que a administração não poderia mantê-la afastada sem a abertura de um processo formal.\nA defesa de Carla Martins de Barros informou que entrou com mandado de segurança por entender que a retirada do cargo ocorreu de forma abrupta e sem decisão final da Justiça, o que indicaria ilegalidade no procedimento. Segundo os advogados, o mandato deve ser mantido até nova decisão judicial, razão pela qual a reintegração deveria ocorrer de forma imediata, conforme já apontado pelo Judiciário de Gurupi.\nApós a publicação de um vídeo nas redes sociais da servidora, no qual se referia ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) como “transtorno da moda”, a Secretaria Municipal de Educação instaurou uma sindicância para investigar o caso. Na ocasião, a diretora também solicitou afastamento voluntário de suas funções.