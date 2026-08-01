Estudante goiana morava na França desde 2022 e desapareceu após sair do estágio (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nDez dias após o desaparecimento da adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, na França, a família afirma que continua sem respostas sobre o paradeiro da jovem. Segundo os familiares, a polícia francesa ainda não disponibilizou as imagens das câmeras de segurança que poderiam ajudar nas buscas. Alice está desaparecida desde o dia 22 de julho, na Região Metropolitana de Paris.\nEm um vídeo publicado nas redes sociais, a irmã da adolescente, Ana Flávia Dias de Oliveira, desabafou sobre a falta de informações e a angústia vivida pela família.\nJá vai fazer dez dias que a gente não tem notícia nenhuma da minha irmã. A polícia continua na mesma. Não nos deram filmagens, nada. Eu já não sei mais o que fazer. Agora é continuar divulgando e orar para Deus trazê-la de volta, porque está muito complicado”, afirmou.