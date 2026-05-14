Motoristas tocantinsenses podem recorrer de multas de trânsito de forma totalmente online e gratuita. O novo serviço do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) permite abrir processos digitais relacionados a infrações de trânsito, irregularidades administrativas e até questões ligadas ao exame toxicológico, sem necessidade de pagamento de taxas.\nSegundo o órgão, a procura pela plataforma aumentou nos últimos meses. Em 2025, foram registrados 270 recursos online. Já nos quatro primeiros meses deste ano, o sistema contabilizou 535 processos digitais.\nDe acordo com o presidente do Detran, Hercy Filho, a ferramenta busca facilitar o acesso dos condutores aos serviços e garantir mais agilidade no atendimento.\nComo acessar o sistema\nO serviço está disponível no portal do Detran. Para fazer o pedido, o motorista deve: