O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou um edital notificando donos de 1.901 veículos apreendidos em Arraias, Araguaína e Gurupi para que adotem as medidas necessárias para liberação. Se os bens não forem retirados, serão levados a leilão.\nVeja no JA 1ª Edição: Detran notifica donos de veículos apreendidos para recuperarem bens\nA publicação foi feita no Diário Oficial do Estado do dia 23 de outubro, a partir da página 93. O edital tem uma lista com identificação dos veículos por placa, estado de origem, chassis, marca, modelo e nome do proprietário, e se há possível alienação.\nVeja aqui\nOs veículos estão recolhidos no centro de depósitos de veículos da empresa Sancar, em Arraias, Gurupi e Araguaína.\nSegundo o edital, os veículos que não forem retirados serão incluídos em procedimento de alienação por leilão. O prazo legal é de 60 dias a contar da data da remoção, mais os 10 dias contados da publicação do edital de notificação.