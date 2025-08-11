Serão leiloados 408 veículos de circulação e sucatas de Porto Nacional, na região central do estado. O evento será realizado em formato online, nos dias 28 e 29 de agosto, a partir das 9h. O valor do lance inicial varia de R$ 20 a R$ 5 mil.\nOs interessados em participar devem se cadastrar no site da Sancar Gestão Empresarial e Logística de Veículos, responsável pelo leilão. No dia 28, serão leiloadas as sucatas e, no dia 29, os veículos conservados.\nSegundo o Estado, serão leiloados 254 sucatas e 154 veículos de circulação. A tabela com as descrições de todos os veículos está disponível no Diário Oficial do Estado do dia 7 de agosto de 2025.\nAs visitas podem ser feitas entre os dias 18 e 27 de agosto, no pátio da Sancar, que fica no setor Porto Real, na Avenida Tocantínia.\nConcursos e seleções para professores ofertam salários de até R$ 14 mil