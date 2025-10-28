O detento que fugiu da viatura da polícia enquanto era levado para atendimento médico se apresentou na Central de Flagrantes de Gurupi acompanhado de um advogado na noite desta segunda-feira (27). O preso foi identificado como Victor Cardoso Lustosa de Paula.\nA fuga ocorreu na noite de domingo (26), durante a transferência do preso da Unidade Penal do Cariri, no sul do estado, para um hospital na região. Desde então, equipes da Polícia Penal, Polícia Civil e da Polícia Militar realizavam buscas na região.\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Victor Cardoso responde pelos crimes de homicídio, receptação, furto e estelionato. Um cartaz com o nome e a foto dele chegou a ser divulgado nesta segunda-feira (27). O JTo não conseguiu contato com o advogado do detento.\nConforme a SSP, após se apresentar na delegacia, o preso passou por exames de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e foi encaminhado de volta ao presídio, onde vai continuar cumprindo pena.