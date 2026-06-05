Um detento de 42 anos morreu na Unidade Penal de Araguaína (UPA), no norte do estado, após passar mal dentro da cela nesta quinta-feira (4). Segundo a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), o homem chegou a receber socorro médico, mas não resistiu. A identidade dele não foi divulgada.\nSegundo a Seciju, o mal-estar foi percebido por outros presos que dividiam o alojamento com a vítima. Eles chamaram os policiais penais que faziam a ronda no local. O custodiado foi retirado da cela e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi confirmada ainda na unidade prisional após os procedimentos de emergência.\nO que as imagens revelam sobre o ataque que matou jovem de 21 anos em Dianópolis\nAtaque a tiros em estação de ônibus deixa um morto e outro ferido em Palmas