Um interno da Unidade Penal de Araguaína conquistou o segundo lugar no curso de Medicina da Faculdade de Ciências do Tocantins (Facit), na mesma cidade, com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) de 2024. A aprovação, em um dos processos seletivos mais concorridos do país, reforça o papel da educação na ressocialização de presos.
A aplicação do exame segue o modelo tradicional. No Tocantins, este ano, 854 internos de 24 unidades penais devem realizar as provas do Enem PPL até esta quarta-feira (17).
A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) divulgou que considera o resultado uma prova de que o acesso à educação nas unidades penais promove a reintegração social e fortalece a cidadania.