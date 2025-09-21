Um homem de 33 anos foi preso por suspeita de ameaça e de praticar violência psicológica contra a ex-companheira. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito é um dos detentos do regime semiaberto baleado durante o tiroteio porta da Unidade Prisional de Paraíso do Tocantins, região central do estado.\nO homem deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto, mas estava em liberdade condicional por atestado médico, devido aos ferimentos sofridos na quarta-feira (17). O ataque deixou dois mortos e três feridos.\nA ex-companheira, de 35 anos, chamou os militares na noite de sábado (20), em Chapada de Areia, e relatou que estava sendo ameaçada e impedida de entrar na própria casa pelo suspeito. Ao perceber a chegada da viatura o suspeito tentou fugir, mas foi contido.\nSaiba quem são os mortos em ataque a tiros na porta de presídio em Paraíso do Tocantins