Segundo o município, cerca de 15 famílias em situação de vulnerabilidade recebem acompanhamento direto (Júnior Suzuki/Prefeitura de Palmas)\nA Prefeitura de Palmas começou a atender, nesta sexta-feira (17), as famílias desalojadas após o avanço do despejo no Loteamento Água Fria, no norte da capital. Moradores permanecem em abrigo provisório em um ginásio de esportes enquanto o município estrutura a assistência emergencial.\nSegundo o município, cerca de 15 famílias em situação de vulnerabilidade recebem acompanhamento direto. Técnicos realizam orientações, distribuição de alimentos e encaminhamentos para benefícios sociais. Entre as medidas, está a inclusão de famílias no aluguel social, destinado a casos com necessidade comprovada de moradia temporária.\nAs famílias passaram por um primeiro acolhimento em um centro esportivo na região norte e devem seguir para unidades com melhor estrutura. A gestão municipal também mantém acompanhamento contínuo para avaliar as necessidades de cada grupo e direcionar atendimento dentro da rede de assistência social.