-Desocupação Água Fria_ALC-NO 43 (1.3403593)\nUma nova ocupação envolvendo famílias despejadas do setor Água Fria, no norte da capital, terminou com intervenção do poder público nesta segunda-feira (27), em Palmas. O grupo passou a ocupar uma Área Pública Municipal (APM) na Quadra ALC-NO 43, na região norte da capital, o que resultou em cerca de dez autuações e retirada dos ocupantes (veja vídeo acima).\nVídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos de tensão durante a ação. Nas imagens, pessoas aparecem sendo colocadas em viaturas da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), enquanto crianças choram e gritam, em meio ao desespero das famílias (veja vídeo mais abaixo).\nO Jornal do Tocantins apurou que a nova desocupação ocorreu sem apresentação de ordem judicial e que a área ocupada fica praticamente em frente a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Segundo a Prefeitura de Palmas, a área pertence ao município e a desocupação segue o que estabelece a legislação local sobre uso de espaços públicos. A gestão afirma que a ação ocorreu dentro da legalidade e com base em protocolos operacionais.