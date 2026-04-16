-Moradores do Água Fria no ginásio (1.3399316)\nO despejo no Loteamento Água Fria, na região norte de Palmas, avançou nesta quinta-feira (16) com demolição de casas e retirada de moradores. Famílias deixaram o local sob acompanhamento de forças de segurança e parte segue para um ginásio de esportes, enquanto outras buscam abrigo com parentes.\nO líder comunitário Marcos Cesar Campos afirmou, ao Jornal do Tocantins, que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) realizou o transporte até o ginásio, porém não mantém assistência contínua às famílias. Segundo ele, moradores enfrentam condições precárias no espaço provisório (veja vídeo acima).\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Moradores do Setor Água Fria protestam contra desocupação em Palmas\nA retirada ocorreu após nova decisão do juiz Agenor Alexandre da Silva que reafirma a desocupação imediata da área de 6,8 hectares. Levantamento oficial contabiliza 76 famílias cadastradas no local durante as vistorias.