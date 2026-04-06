-Cortejo de vítimas de afogamento (1.3394827)\nOs corpos do locutor Alberlei Araújo da Silva, de 41 anos, e Danilo Silva Ramos, de três anos, que morreram após um acidente no Rio Javaés, no sudoeste do estado, foram sepultados. Eles estavam em uma canoa que virou e afundou, na região da Ilha do Bananal.\nO sepultamento aconteceu neste domingo (5), em Sandolândia. Muitas pessoas participaram do cortejo pelas ruas até o cemitério municipal, onde ocorreu o enterro por volta das 11h.\nO acidente aconteceu nesta sexta-feira (3), na zona rural da cidade. Segundo os bombeiros, os corpos das duas vítimas boiaram próximo ao local em que a canoa virou, na tarde de sábado (4).\nImagens publicadas nas redes sociais mostram a rua cheia de moradores, amigos e familiares das vítimas, que acompanharam as últimas homenagens (veja vídeo acima).