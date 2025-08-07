Pela primeira vez em quatro anos, o cerrado apresentou redução de alertas de desmatamento dos últimos 12 meses, mostram dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente nesta quinta-feira (7).\nA amazônia, por sua vez, mesmo com um leve aumento na comparação com o ciclo anterior, teve sua segunda menor área destruída já registrada (desde 2015). O crescimento acontece após uma queda histórica em 2024.\nOs dados são do Deter, monitoramento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) que emite avisos de supressão da floresta com base em imagens de satélite. Neste sistema, a série histórica é sempre agregada pelo acumulado de agosto de um ano a julho do ano seguinte.\nNo intervalo de agosto de 2024 a julho de 2025, o cerrado registrou 5.555 km² de alertas de desmatamento, contra 7.014 km² no ciclo anterior, uma queda de 20%.